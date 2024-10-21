أوساط حركة أمل اثر الغارة التي استهدفت منطقة الجناح - محيط مستشفى الحريري : لا صحة للأنباء عن استهداف مكتب حركة أمل أو أي من كوادرها في المنطقة

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