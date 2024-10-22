الجزيرة نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية: سماع دوي انفجار ضخم في مستوطنات إسرائيلية شرقي تل أبيب

الجيش الإسرائيلي: صفارات الإنذار دوت في منطقة شومرون بوسط إسرائيل والتفاصيل قيد المراجعة

الجيش الإسرائيلي: صفارات الإنذار دوت في منطقة شومرون بوسط إسرائيل والتفاصيل قيد المراجعة

إذاعة الجيش الإسرائيلي: السلطات تدعو سكان عدد كبير من البلدات في الجليل الغربي الى البقاء قرب الأماكن المحصنة