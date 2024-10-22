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الطيران الحربي الإسرائيلي أغار صباحا على بلدة يحمر الشقيف مستهدفا غرب البلدة

آخر الأخبار
2024-10-22 | 01:02
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الطيران الحربي الإسرائيلي أغار صباحا على بلدة يحمر الشقيف مستهدفا غرب البلدة
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الطيران الحربي الإسرائيلي أغار صباحا على بلدة يحمر الشقيف مستهدفا غرب البلدة

 
 
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