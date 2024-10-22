الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على منزل في بلدة الشعيتية

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آثار الغارة التي استهدفت حاروف وأسفرت عن تدمير أحد أقدم المنازل التراثية فيه والذي يفوق عمره المئة عام اضافة الى تضرر عدد كبير من البيوت الحجرية القديمة في الحي