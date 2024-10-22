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o
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وزير الخارجية الإيراني: إيران لا تريد الحرب في المنطقة لكنها مستعدة لأي حرب وبذلنا قصارى جهدنا لخفض التصعيد إلا أننا جاهزون لكل السيناريوهات ومواجهتها
آخر الأخبار
2024-10-22 | 02:00
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وزير الخارجية الإيراني: إيران لا تريد الحرب في المنطقة لكنها مستعدة لأي حرب وبذلنا قصارى جهدنا لخفض التصعيد إلا أننا جاهزون لكل السيناريوهات ومواجهتها
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وزير الخارجية الإيراني: احتمال توسع رقعة الحرب وارد لتكون حربا شاملة في أرجاء المنطقة والوضع في غزة ولبنان كارثي ويجب وضع حد لهذا العدوان
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