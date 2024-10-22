وزير الخارجية الإيراني: احتمال توسع رقعة الحرب وارد لتكون حربا شاملة في أرجاء المنطقة والوضع في غزة ولبنان كارثي ويجب وضع حد لهذا العدوان

وزير الخارجية الإيراني: الحكومة الجديدة في إيران ستمضي قدما في سياسة حسن الجوار

وزير الخارجية الإيراني: الحكومة الجديدة في إيران ستمضي قدما في سياسة حسن الجوار

وزير الخارجية الإيراني: إيران لا تريد الحرب في المنطقة لكنها مستعدة لأي حرب وبذلنا قصارى جهدنا لخفض التصعيد إلا أننا جاهزون لكل السيناريوهات ومواجهتها