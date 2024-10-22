المقاومة الإسلامية: استهدفنا مساء الإثنين تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي عند أطراف العديسة بصلية صاروخية

علي المقداد من مجلس النواب: مهما قتل هذا العدو ومهما شرّد لن يستطيع أن ينال من هذا الشعب اللبناني الموحد اليوم ولن يستطيع النيل لا من مقاومته ولا من عنفوانه

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