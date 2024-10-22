صحة غزة: استشهاد 42718 فلسطينيا وإصابة 100282 منذ بدء الحملة الإسرائيلية على القطاع في 7 تشرين الاول 2023

بو صعب: نأمل أن تكون الجلسة المقبلة هي لانتخاب رئيس وبرّي أكّد أنّه عندما تتوقف الحرب ستكون هناك دعوة لانتخاب رئيس

بو صعب: نأمل أن تكون الجلسة المقبلة هي لانتخاب رئيس وبرّي أكّد أنّه عندما تتوقف الحرب ستكون هناك دعوة لانتخاب رئيس

بو صعب من مجلس النواب: في هذا الظرف الذي نمر به وبما أن أكثرية النواب قرروا عدم المشاركة في الجلسة اليوم اجتمعت هيئة مجلس النواب وقررت اعتبار أعضاء هيئة المكتب واللجان النيابية الحالية قائمة بجميع أعضائها الحاليين