بو صعب: نأمل أن تكون الجلسة المقبلة هي لانتخاب رئيس وبرّي أكّد أنّه عندما تتوقف الحرب ستكون هناك دعوة لانتخاب رئيس

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