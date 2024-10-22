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بو صعب: نأمل أن تكون الجلسة المقبلة هي لانتخاب رئيس وبرّي أكّد أنّه عندما تتوقف الحرب ستكون هناك دعوة لانتخاب رئيس

آخر الأخبار
2024-10-22 | 05:07
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بو صعب: نأمل أن تكون الجلسة المقبلة هي لانتخاب رئيس وبرّي أكّد أنّه عندما تتوقف الحرب ستكون هناك دعوة لانتخاب رئيس
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بو صعب: نأمل أن تكون الجلسة المقبلة هي لانتخاب رئيس وبرّي أكّد أنّه عندما تتوقف الحرب ستكون هناك دعوة لانتخاب رئيس

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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