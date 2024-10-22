المدير العام لوزارة الصحة فادي سنان من مستشفى رفيق الحريري: نؤكد أن القطاع الاستشفائي بعيد كل البعد عن أي أعمال غير صحية ونطالب المجتمع الدولي بالعمل والضغط لابعاد هذا القطاع عن حرب الابادة التي يخوضها العدو على لبنان

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