رئيس الوزراء العراقي: مقتل "والي العراق" في تنظيم الدولة الإسلامية

المدير العام للدفاع المدني للـLBCI عن حريق الربوة: نعمل بكل قوتنا والعوامل الجوية ليست مساعدة لإخماد النيران وسيطرنا على الحريق من جهة المنازل وهناك من يقوم بإشعال النيران

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