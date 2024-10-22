المقاومة الإسلامية: قصفنا مستعمرة حتسور بصلية صاروخية نوعية

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مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف: الولايات المتحدة شريكة في العدوان الاسرائيلي على لبنان وشعبه وهي من تمده بالسلاح والذخائر وهي المسؤولة الأولى عن المجازر البشعة التي تطال شعبنا ولن يغير وصول موفدها الى بيروت من القول إن "أميركا هي أمّ