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مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف: الولايات المتحدة شريكة في العدوان الاسرائيلي على لبنان وشعبه وهي من تمده بالسلاح والذخائر وهي المسؤولة الأولى عن المجازر البشعة التي تطال شعبنا ولن يغير وصول موفدها الى بيروت من القول إن "أميركا هي أمّ
آخر الأخبار
2024-10-22 | 07:07
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مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف: الولايات المتحدة شريكة في العدوان الاسرائيلي على لبنان وشعبه وهي من تمده بالسلاح والذخائر وهي المسؤولة الأولى عن المجازر البشعة التي تطال شعبنا ولن يغير وصول موفدها الى بيروت من القول إن "أميركا هي أمّ
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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