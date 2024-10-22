الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
البقاع
16
o
الجنوب
23
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
البقاع
16
o
الجنوب
23
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
غارتان على ديرعامص ورشكنانية - صور
آخر الأخبار
2024-10-22 | 08:39
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
غارتان على ديرعامص ورشكنانية - صور
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
ديرعامص
ورشكنانية
التالي
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في مسغاف عام وكفار جلعادي بالقطاع الشرقي للحدود مع لبنان
المتحدث العسكري باسم الحوثيين: استهدفنا قاعدة عسكرية في منطقة تل أبيب بصاروخ باليستي
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
خبر عاجل
11:04
المقاومة الإسلامية: قام مجاهدونا في وحدات الدفاع الجوي بإسقاط مسيرة هرمز 450 فوق بلدة جبشيت بصاروخ أرض - جو
خبر عاجل
11:04
المقاومة الإسلامية: قام مجاهدونا في وحدات الدفاع الجوي بإسقاط مسيرة هرمز 450 فوق بلدة جبشيت بصاروخ أرض - جو
0
آخر الأخبار
11:02
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونة وبلدات بالجليل الأعلى
آخر الأخبار
11:02
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونة وبلدات بالجليل الأعلى
0
آخر الأخبار
11:02
الوكالة الوطنية: شهداء وجرحى في غارة على تفاحتا استهدفت منزل الشهيد خضر عز الدين
آخر الأخبار
11:02
الوكالة الوطنية: شهداء وجرحى في غارة على تفاحتا استهدفت منزل الشهيد خضر عز الدين
0
أخبار دولية
10:56
القائد السابق للحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري: إسرائيل قد تنفذ "هجوما محدودا"
أخبار دولية
10:56
القائد السابق للحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري: إسرائيل قد تنفذ "هجوما محدودا"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
11:02
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونة وبلدات بالجليل الأعلى
آخر الأخبار
11:02
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونة وبلدات بالجليل الأعلى
0
آخر الأخبار
11:02
الوكالة الوطنية: شهداء وجرحى في غارة على تفاحتا استهدفت منزل الشهيد خضر عز الدين
آخر الأخبار
11:02
الوكالة الوطنية: شهداء وجرحى في غارة على تفاحتا استهدفت منزل الشهيد خضر عز الدين
0
أخبار دولية
10:56
القائد السابق للحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري: إسرائيل قد تنفذ "هجوما محدودا"
أخبار دولية
10:56
القائد السابق للحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري: إسرائيل قد تنفذ "هجوما محدودا"
0
آخر الأخبار
10:54
غارة على كفركلا
آخر الأخبار
10:54
غارة على كفركلا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
10:01
18 شهيدا و60 جريحا في حصيلة جديدة للغارة الاسرائيلية على منطقة الجناح
خبر عاجل
10:01
18 شهيدا و60 جريحا في حصيلة جديدة للغارة الاسرائيلية على منطقة الجناح
0
أخبار لبنان
10:14
63 شهيدا و234 جريحا حصيلة الغارات الاسرائيلية يوم أمس
أخبار لبنان
10:14
63 شهيدا و234 جريحا حصيلة الغارات الاسرائيلية يوم أمس
0
أخبار دولية
07:57
بغداد تعلن قتل أبرز قائد في تنظيم الدولة الإسلامية مع ثمانية قادة آخرين
أخبار دولية
07:57
بغداد تعلن قتل أبرز قائد في تنظيم الدولة الإسلامية مع ثمانية قادة آخرين
0
فنّ
08:15
ماغي بو غصن: يا رب نحنا بحاجة إلك تتدخل
فنّ
08:15
ماغي بو غصن: يا رب نحنا بحاجة إلك تتدخل
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:47
هذا ما قاله السفير دندن بشأن حملة "الامارات معك يا لبنان"
أخبار لبنان
09:47
هذا ما قاله السفير دندن بشأن حملة "الامارات معك يا لبنان"
0
أخبار لبنان
08:34
إصابات طفيفة لـ 3 مسعفين من الصليب الأحمر خلال عملية إنقاذ في النبطية
أخبار لبنان
08:34
إصابات طفيفة لـ 3 مسعفين من الصليب الأحمر خلال عملية إنقاذ في النبطية
0
أخبار لبنان
07:35
مسؤول العلاقات الإعلامية بحزب الله: نعلن مسؤوليتنا عن استهداف منزل نتنياهو والقرض الحسن تحسبت لهذا اليوم
أخبار لبنان
07:35
مسؤول العلاقات الإعلامية بحزب الله: نعلن مسؤوليتنا عن استهداف منزل نتنياهو والقرض الحسن تحسبت لهذا اليوم
0
أخبار لبنان
06:57
مراكز الايواء في الشوف تحتضن النازحين..
أخبار لبنان
06:57
مراكز الايواء في الشوف تحتضن النازحين..
0
آخر الأخبار
06:56
الداخل الاسرائيلي يغلي..اليكم أبرز التطورات الميدانية
آخر الأخبار
06:56
الداخل الاسرائيلي يغلي..اليكم أبرز التطورات الميدانية
0
أخبار لبنان
06:55
بعد تهديدات اسرائيلية..سلسلة غارات على حوش صور
أخبار لبنان
06:55
بعد تهديدات اسرائيلية..سلسلة غارات على حوش صور
0
أخبار لبنان
06:54
النبطية في مرمى القصف الإسرائيلي.. ومجزرة في حي كسار زعتر
أخبار لبنان
06:54
النبطية في مرمى القصف الإسرائيلي.. ومجزرة في حي كسار زعتر
0
أخبار لبنان
06:53
التحام في البرّ وقصف صاروخي..هكذا تبدو المواجهة اليوم بين حزب الله والجيش الاسرائيلي
أخبار لبنان
06:53
التحام في البرّ وقصف صاروخي..هكذا تبدو المواجهة اليوم بين حزب الله والجيش الاسرائيلي
0
أخبار لبنان
06:49
كاميرا الـLBCI تجول في طوابق وأقسام "مستشفى الساحل" المهدّد
أخبار لبنان
06:49
كاميرا الـLBCI تجول في طوابق وأقسام "مستشفى الساحل" المهدّد
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
14:03
الجيش الإسرائيلي: حزب الله يحتفظ بمئات الملايين من الدولارات تحت مستشفى الساحل في حارة حريك
خبر عاجل
14:03
الجيش الإسرائيلي: حزب الله يحتفظ بمئات الملايين من الدولارات تحت مستشفى الساحل في حارة حريك
2
خبر عاجل
15:10
الجيش الإسرائيلي يحذر سكان هذه المباني في الضاحية الجنوبية لبيروت...
خبر عاجل
15:10
الجيش الإسرائيلي يحذر سكان هذه المباني في الضاحية الجنوبية لبيروت...
3
أخبار لبنان
17:06
المشهد من منطقة الأوزاعي التي قصفت للمرة الأولى...ولحظة "الضربة الثانية" (فيديو)
أخبار لبنان
17:06
المشهد من منطقة الأوزاعي التي قصفت للمرة الأولى...ولحظة "الضربة الثانية" (فيديو)
4
أخبار لبنان
04:33
أدرعي الى الاعلاميين الذين يقومون بجولة في مستشفى الساحل: انتقلوا إلى الاماكن المحددة التي كشفنا عنها ولا تضيعوا وقتكم
أخبار لبنان
04:33
أدرعي الى الاعلاميين الذين يقومون بجولة في مستشفى الساحل: انتقلوا إلى الاماكن المحددة التي كشفنا عنها ولا تضيعوا وقتكم
5
خبر عاجل
14:58
متحدث بإسم الجيش الإسرائيلي: إسرائيل لن تضرب مستشفى في بيروت والذي تقول إن حزب الله لديه مخبأ أموال فيه
خبر عاجل
14:58
متحدث بإسم الجيش الإسرائيلي: إسرائيل لن تضرب مستشفى في بيروت والذي تقول إن حزب الله لديه مخبأ أموال فيه
6
أخبار لبنان
07:06
أدرعي: تحذير إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في الغبيري
أخبار لبنان
07:06
أدرعي: تحذير إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في الغبيري
7
خبر عاجل
14:29
الجيش الإسرائيلي يعلن أنه سيشن ضربات جديدة ضد حزب الله في لبنان خلال الساعات المقبلة
خبر عاجل
14:29
الجيش الإسرائيلي يعلن أنه سيشن ضربات جديدة ضد حزب الله في لبنان خلال الساعات المقبلة
8
خبر عاجل
14:42
مدير مستشفى الساحل اللبناني في الضاحية الجنوبية لبيروت يعلن إخلاء المستشفى وينفي الإدعاءات بوجود مخبأ للأموال تابع لحزب الله أسفله ويدعو الجيش اللبناني للزيارة
خبر عاجل
14:42
مدير مستشفى الساحل اللبناني في الضاحية الجنوبية لبيروت يعلن إخلاء المستشفى وينفي الإدعاءات بوجود مخبأ للأموال تابع لحزب الله أسفله ويدعو الجيش اللبناني للزيارة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More