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o
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o
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o
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24
o
متن
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قائد الحرس الثوري الإيراني: من المرجح ألا تقوم إسرائيل بخطوة كبيرة ضد طهران وقد تنفذ "هجوما محدودا وصغيرا"
آخر الأخبار
2024-10-22 | 09:10
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قائد الحرس الثوري الإيراني: من المرجح ألا تقوم إسرائيل بخطوة كبيرة ضد طهران وقد تنفذ "هجوما محدودا وصغيرا"
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