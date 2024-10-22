الحاج حسن: المقاومة ستقوى على العدوان ومستشفى الساحل رد من خلال الجولة على منشآته والجميع يعلم أنه لا يتضمن أي شيء له علاقة بالمقاومة أو بأي مظهر عسكري والعدو يستهدف كل شيء بلبنان

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