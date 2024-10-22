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غارة على مجرى نهر الليطاني باتجاه ديرميماس

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2024-10-22 | 10:24
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غارة على مجرى نهر الليطاني باتجاه ديرميماس
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غارة على مجرى نهر الليطاني باتجاه ديرميماس

 
 
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