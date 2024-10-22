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o
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القناة 12 الإسرائيلية: المشاورات الأمنية التي يجريها نتنياهو مع عدد من الوزراء تتعلق بالرد على إيران
آخر الأخبار
2024-10-22 | 13:40
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القناة 12 الإسرائيلية: المشاورات الأمنية التي يجريها نتنياهو مع عدد من الوزراء تتعلق بالرد على إيران
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