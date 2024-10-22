مولوي للـLBCI: الاشكالات التي حصلت عادية وندعو اللبنانيين الى التمسك بالوحدة والعودة الى لبنانيتهم والانتقال الى ساحة وحدة لبنان

وزير الخارجية الإيراني: إيران لا تريد الحرب في المنطقة لكنها مستعدة لأي حرب وبذلنا قصارى جهدنا لخفض التصعيد إلا أننا جاهزون لكل السيناريوهات ومواجهتها

وزير الخارجية الإيراني: إيران لا تريد الحرب في المنطقة لكنها مستعدة لأي حرب وبذلنا قصارى جهدنا لخفض التصعيد إلا أننا جاهزون لكل السيناريوهات ومواجهتها

آثار الغارة التي استهدفت حاروف وأسفرت عن تدمير أحد أقدم المنازل التراثية فيه والذي يفوق عمره المئة عام اضافة الى تضرر عدد كبير من البيوت الحجرية القديمة في الحي