مولوي للـLBCI: عدد النازحين السوريين الذين غادروا لبنان عبر المعابر البرية بلغ 343 الف وهناك 167 مركز ايواء في بيروت واعتبارا من الغد سننقل النازحين في الخيم على الكورنيش البحري الى اماكن مخصصة في منطقة الكرنتينا

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