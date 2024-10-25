الوكالة الوطنية: غارة على منزل في البازورية

الوكالة الوطنية: قصف مدفعي وغارات على قرى في القطاع الغربي

الوكالة الوطنية: قصف مدفعي وغارات على قرى في القطاع الغربي

على أنغام أغنية "حلم الناس"... دي جي رودج في رسالة مميزة من أجل السلام في لبنان