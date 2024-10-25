الابيض: 11 شهيدًا و8 جرحى من الطاقم الإعلاميّ في استهدافات إسرائيلية مباشرة

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الابيض: على المجتمع الدوليّ أن يحاسب وليس فقط أن يستنكر ووثّقنا في وزارة الصحة الاعتداءات عبر تقرير موجود على مواقع وزارة الصحة العامة ونشاركها مع المجتمع الدوليّ