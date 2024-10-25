الأبيض: الاستهدافات تشمل الجمعيات الاسعافية كلّها في لبنان وعدد الاعتداءات على الهيآت الاسعافية وصلت إلى حوالى 200 اعتداء

الابيض: ندعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في تطبيق القانون الدولي والتأكد من عدم ارتكاب هكذا فظاعات

الابيض: ندعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في تطبيق القانون الدولي والتأكد من عدم ارتكاب هكذا فظاعات

الأبيض: 55 اعتداءً على المستشفيات منها 36 استهدافًا مباشرًا ما أدى الى إقفال 8 مستشفيات