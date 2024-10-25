أردوغان: أطلقنا مبادرة تحت مظلة الأمم المتحدة لفرض حظر أسلحة على إسرائيل وهناك تزايد في عدد المؤيدين

أدرعي مجدداً: نناشد سكان جنوب لبنان الامتناع عن الانتقال جنوبًا

أدرعي مجدداً: نناشد سكان جنوب لبنان الامتناع عن الانتقال جنوبًا

المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: عبر 430 ألف شخص من لبنان إلى سوريا حتى يوم أمس