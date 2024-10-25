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الجيش الإسرائيلي: اعترضنا مسيرة دخلت من سوريا باتجاه طبريا
آخر الأخبار
2024-10-25 | 05:08
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الجيش الإسرائيلي: اعترضنا مسيرة دخلت من سوريا باتجاه طبريا
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