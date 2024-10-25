حمدان للـLBCI: نؤكد على ثبات الجنوبيين في أرضهم ودورنا جميعا أن نرفض مشروع التهجير والتفريغ

فراس حمدان للـLBCI من مكان استهداف الصحافيين بحاصبيا: إنها جريمة حرب مضافة على سلسلة الجرائم التي يرتكبها العدو ووجودنا هنا يؤكد على وقوفنا إلى جانب هذه المهنة الشريفة وعلى صمود الاهالي

السابق