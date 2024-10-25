قصف على أطراف عين إبل واندلاع حرائق في الأحراج

وزارة الدفاع الإسرائيلية: مقتل 890 من جنود وضباط الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية منذ 7 تشرين الأول الماضي

وزارة الدفاع الإسرائيلية: مقتل 890 من جنود وضباط الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية منذ 7 تشرين الأول الماضي

الرئيس التايواني يؤكد أن بلاده "لن تتخلى عن أي شبر" في الدفاع عن أراضيها