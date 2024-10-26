المكاري: الإسرائيلي عدو والإشارة إليه بهذه الصفة هي إلتزام بالقانون اللبناني

الوكالة الوطنية للإعلام: غارات على قرى في النبطية وصور

الوكالة الوطنية للإعلام: غارات على قرى في النبطية وصور

رويترز عن مسؤول كبير في إدارة بايدن: لدينا قنوات اتصال عديدة مع إيران مباشرة وغير مباشرة وهم يعلمون موقفنا بخصوص أمور عدة