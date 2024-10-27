هيئة البث الإسرائيلية عن وزراء في حكومة نتنياهو: ردنا على إيران لا يتناسب مع هجمات إيران على إسرائيل

إذاعة الجيش الإسرائيلي: تل أبيب وواشنطن نسقتا خطة لإنقاذ الطيارين الإسرائيليين في إيران إذا فشل الهجوم

إذاعة الجيش الإسرائيلي: تل أبيب وواشنطن نسقتا خطة لإنقاذ الطيارين الإسرائيليين في إيران إذا فشل الهجوم

وزير الخارجية الإيراني: إسرائيل لا يمكنها أن تفعل ما تفعله في منطقتنا من دون الدعم الأميركي