إذاعة الجيش الإسرائيلي: تل أبيب وواشنطن نسقتا خطة لإنقاذ الطيارين الإسرائيليين في إيران إذا فشل الهجوم

إذاعة الجيش الإسرائيلي: الأميركيون لم يهاجموا إيران بأنفسهم لكن طائراتهم كانت مستعدة لإنقاذ طياري إسرائيل

إذاعة الجيش الإسرائيلي: الأميركيون لم يهاجموا إيران بأنفسهم لكن طائراتهم كانت مستعدة لإنقاذ طياري إسرائيل

هيئة البث الإسرائيلية عن وزراء في حكومة نتنياهو: ردنا على إيران لا يتناسب مع هجمات إيران على إسرائيل