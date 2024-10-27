إذاعة الجيش الإسرائيلي: الأميركيون لم يهاجموا إيران بأنفسهم لكن طائراتهم كانت مستعدة لإنقاذ طياري إسرائيل

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الوكالة الوطنية للإعلام: الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارة على أطراف بلدة شمسطار بعيد منتصف ليل أمس وفي الفجر استهدف البلدة ومحيطها مجددا بثلاث غارات لجهة المدرسة المهنية وعلى المرتفعات