الوكالة الوطنية للإعلام: الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارة على أطراف بلدة شمسطار بعيد منتصف ليل أمس وفي الفجر استهدف البلدة ومحيطها مجددا بثلاث غارات لجهة المدرسة المهنية وعلى المرتفعات

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الوكالة الوطنية للإعلام: الطائرات الحربية الاسرائيلية أغارت صباح اليوم على بلدة يحمر الشقيف مستهدفة منزلين ودمرتهما كما أدى القصف الى تدمير جزئي لأحد المنازل من دون وقوع إصابات