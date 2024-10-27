الإسعاف الإسرائيلي: إصابة شخصين بجروح إثر انفجار مسيرة جنوب عكا

أدرعي: الجيش الاسرائيلي أغار على بنى تحتية لانتاج وتخزين وسائل قتالية في الضاحية الجنوبية

أدرعي: الجيش الاسرائيلي أغار على بنى تحتية لانتاج وتخزين وسائل قتالية في الضاحية الجنوبية

الوكالة الوطنية للإعلام: الطائرات الحربية الاسرائيلية أغارت صباح اليوم على بلدة يحمر الشقيف مستهدفة منزلين ودمرتهما كما أدى القصف الى تدمير جزئي لأحد المنازل من دون وقوع إصابات