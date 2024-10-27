الشرطة الإسرائيلية: عملية الدهس تمت على خلفية قومية

إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر طبي: هناك عالقون أسفل الشاحنة حتى هذه اللحظة

إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر طبي: هناك عالقون أسفل الشاحنة حتى هذه اللحظة

إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر أمني: حديث عن أن عملية الدهس على خلفية قومية ومؤشرات أن المنفذ من القدس الشرقية