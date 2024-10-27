الرئيس الإسرائيلي: يجب إعادة المخطوفين على الفور وتصفية السنوار أوجدت نافذة يجب عدم إضاعتها

نتنياهو: إسرائيل في حرب وجودية صعبة وندفع فيها أثمانا مؤلمة

نتنياهو: إسرائيل في حرب وجودية صعبة وندفع فيها أثمانا مؤلمة

رسالة جديدة من أدرعي الى الصحافيين الذين شاركوا في الجولة في سنتر الساحل