الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
20
o
الجنوب
25
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
البقاع
20
o
الجنوب
25
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
غارة اسرائيلية استهدفت بلدة زوطر الشرقية
آخر الأخبار
2024-10-27 | 13:10
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
غارة اسرائيلية استهدفت بلدة زوطر الشرقية
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
اسرائيلية
استهدفت
الشرقية
التالي
الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت بلدة السماعية في صور
الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارات عنيفة صباحا استهدفت بلدات القليلة والحنية والبرج الشمالي
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
04:36
رئيس وزراء النرويج: من المثير للقلق أن نشهد في هذا العصر مجاعة وموتا وشيكا بين مئات آلاف الضعفاء في شمال غزة
آخر الأخبار
04:36
رئيس وزراء النرويج: من المثير للقلق أن نشهد في هذا العصر مجاعة وموتا وشيكا بين مئات آلاف الضعفاء في شمال غزة
0
آخر الأخبار
04:36
أضرار كبيرة في عشرات المباني والمتاجر جراء الصواريخ الإسرائيلية في منطقة كفرجوز في النبطية
آخر الأخبار
04:36
أضرار كبيرة في عشرات المباني والمتاجر جراء الصواريخ الإسرائيلية في منطقة كفرجوز في النبطية
0
آخر الأخبار
04:34
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على طريق عام عاريا بالاتجاهين
آخر الأخبار
04:34
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على طريق عام عاريا بالاتجاهين
0
آخر الأخبار
04:33
الوكالة الوطنية: ثلاثة شهداء وعدد من الجرحى في حصيلة أولية للغارة المعادية على باتوليه
آخر الأخبار
04:33
الوكالة الوطنية: ثلاثة شهداء وعدد من الجرحى في حصيلة أولية للغارة المعادية على باتوليه
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
04:36
رئيس وزراء النرويج: من المثير للقلق أن نشهد في هذا العصر مجاعة وموتا وشيكا بين مئات آلاف الضعفاء في شمال غزة
آخر الأخبار
04:36
رئيس وزراء النرويج: من المثير للقلق أن نشهد في هذا العصر مجاعة وموتا وشيكا بين مئات آلاف الضعفاء في شمال غزة
0
آخر الأخبار
04:36
أضرار كبيرة في عشرات المباني والمتاجر جراء الصواريخ الإسرائيلية في منطقة كفرجوز في النبطية
آخر الأخبار
04:36
أضرار كبيرة في عشرات المباني والمتاجر جراء الصواريخ الإسرائيلية في منطقة كفرجوز في النبطية
0
آخر الأخبار
04:34
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على طريق عام عاريا بالاتجاهين
آخر الأخبار
04:34
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على طريق عام عاريا بالاتجاهين
0
آخر الأخبار
04:33
الوكالة الوطنية: ثلاثة شهداء وعدد من الجرحى في حصيلة أولية للغارة المعادية على باتوليه
آخر الأخبار
04:33
الوكالة الوطنية: ثلاثة شهداء وعدد من الجرحى في حصيلة أولية للغارة المعادية على باتوليه
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
06:51
إستشهاد 3 أشخاص جراء غارة من مسيرة على فان في منطقة حوش بردى غربي قضاء بعلبك
خبر عاجل
06:51
إستشهاد 3 أشخاص جراء غارة من مسيرة على فان في منطقة حوش بردى غربي قضاء بعلبك
0
فنّ
16:12
نجوى كرم تعايد إليسا بكلمات مميزة: انشالله بعيدك الجاية بكون لبنان بأوجّ مجدو... والأخيرة: شكرا يا عروس
فنّ
16:12
نجوى كرم تعايد إليسا بكلمات مميزة: انشالله بعيدك الجاية بكون لبنان بأوجّ مجدو... والأخيرة: شكرا يا عروس
0
أخبار دولية
12:50
إيران تؤكد أنها لا تسعى إلى حرب مع إسرائيل وتتعهد "برد مناسب" على الضربات
أخبار دولية
12:50
إيران تؤكد أنها لا تسعى إلى حرب مع إسرائيل وتتعهد "برد مناسب" على الضربات
0
آخر الأخبار
11:41
المقاومة الاسلامية: استهدفنا مجددًا تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي عند أطراف بلدة عيترون وفي خلة نايف عند أطراف بلدة حولا بصلية صاروخية
آخر الأخبار
11:41
المقاومة الاسلامية: استهدفنا مجددًا تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي عند أطراف بلدة عيترون وفي خلة نايف عند أطراف بلدة حولا بصلية صاروخية
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
04:27
غارة على بلدة شمسطار غربي بعلبك... وسقوط شهيد وجرحى
تقارير نشرة الاخبار
04:27
غارة على بلدة شمسطار غربي بعلبك... وسقوط شهيد وجرحى
0
تقارير نشرة الاخبار
04:26
الغارات طالت عدّة بلدات في النبطية
تقارير نشرة الاخبار
04:26
الغارات طالت عدّة بلدات في النبطية
0
خبر عاجل
04:24
صاروخ سقط جانب سيارتين على اوتستراد عاريا - الكحالة
خبر عاجل
04:24
صاروخ سقط جانب سيارتين على اوتستراد عاريا - الكحالة
0
تقارير نشرة الاخبار
04:20
هدوء حذر خيّم على بلدات قضاء زحلة... هذا هو المشهد
تقارير نشرة الاخبار
04:20
هدوء حذر خيّم على بلدات قضاء زحلة... هذا هو المشهد
0
تقارير نشرة الاخبار
17:51
حصيلة الاعتداءات الاسرائيلية اليوم على البقاع
تقارير نشرة الاخبار
17:51
حصيلة الاعتداءات الاسرائيلية اليوم على البقاع
0
تقارير نشرة الاخبار
17:50
شهداء في عين بعال اليوم... إليكم تفاصيل اليوم في قضاء صور
تقارير نشرة الاخبار
17:50
شهداء في عين بعال اليوم... إليكم تفاصيل اليوم في قضاء صور
0
تقارير نشرة الاخبار
17:48
اعنف الضربات الاسرائيلية استهدفت اليوم حارة صيدا
تقارير نشرة الاخبار
17:48
اعنف الضربات الاسرائيلية استهدفت اليوم حارة صيدا
0
تقارير نشرة الاخبار
17:47
اجتماع للكابينت الاسرائيلي الليلة...
تقارير نشرة الاخبار
17:47
اجتماع للكابينت الاسرائيلي الليلة...
0
أخبار دولية
17:43
غالانت: يجب تقديم تنازلات مؤلمة لتأمين استعادة الرهائن المحتجزين في قطاع غزة
أخبار دولية
17:43
غالانت: يجب تقديم تنازلات مؤلمة لتأمين استعادة الرهائن المحتجزين في قطاع غزة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
05:58
رسالة جديدة من أدرعي الى الصحافيين الذين شاركوا في الجولة في سنتر الساحل
خبر عاجل
05:58
رسالة جديدة من أدرعي الى الصحافيين الذين شاركوا في الجولة في سنتر الساحل
2
فنّ
06:37
"حوّلوا منازلنا الى جحيم على الأرض".... مساري ينشر فيديو مؤثر من لبنان ويعلن خسارته الكبيرة: فليرقدا في الجنة!
فنّ
06:37
"حوّلوا منازلنا الى جحيم على الأرض".... مساري ينشر فيديو مؤثر من لبنان ويعلن خسارته الكبيرة: فليرقدا في الجنة!
3
أخبار لبنان
09:26
أدرعي: قوات لواء جولاني تكشف عن مستودعات أسلحة تحت الأرض في مناطق وعزة سكنية في جنوب لبنان
أخبار لبنان
09:26
أدرعي: قوات لواء جولاني تكشف عن مستودعات أسلحة تحت الأرض في مناطق وعزة سكنية في جنوب لبنان
4
خبر عاجل
06:29
أدرعي لسكان هذه المناطق في الجنوب: لاخلاء منازلكم فورًا
خبر عاجل
06:29
أدرعي لسكان هذه المناطق في الجنوب: لاخلاء منازلكم فورًا
5
أخبار لبنان
15:33
بري ينفي الكلام المنسوب له عن المفاوضات
أخبار لبنان
15:33
بري ينفي الكلام المنسوب له عن المفاوضات
6
أخبار لبنان
14:08
الاجتماع في الدوحة فتح ثغرة في جدار العرقلة وموفد أمني قطري في بيروت قريبا
أخبار لبنان
14:08
الاجتماع في الدوحة فتح ثغرة في جدار العرقلة وموفد أمني قطري في بيروت قريبا
7
خبر عاجل
09:49
القناة 12 الإسرائيلية: مقتل 22 جنديا وضابطا في الجيش الإسرائيلي بمعارك جنوب لبنان وغزة خلال الأسبوع الأخير
خبر عاجل
09:49
القناة 12 الإسرائيلية: مقتل 22 جنديا وضابطا في الجيش الإسرائيلي بمعارك جنوب لبنان وغزة خلال الأسبوع الأخير
8
فنّ
13:46
"بحبك يا لبنان"... غناها ثم توقف باكيا: هذا ما حصل مع فنان عربي على المسرح! (فيديو)
فنّ
13:46
"بحبك يا لبنان"... غناها ثم توقف باكيا: هذا ما حصل مع فنان عربي على المسرح! (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More