وزير الداخلية الأسبق زياد بارود للـLBCI: أغلب الظن حتى اللحظة أنّه لن يكون هناك رد ايرانيّ وكان يمكن ان تتسع الحرب ويبدو أنّنا ذاهبون إلى ما هو أقل من الحرب الاقليمية

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