بارود للـLBCI: وقف إطلاق النار ما قبل الانتخابات الاميركية ممكن فالجانب الاسرائيليّ يربط وقف إطلاق النار في غزة مع الحرب في لبنان

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