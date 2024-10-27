بارود للـLBCI: لا أعتقد أنه سيكون هناك تغيير جذري للقرار 1701 الذي ارتفعت نسبة القبول به ومن الممكن أن يكون العنوان الرئيسي المقبل دور الجيش اللبناني

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