النائب علي حسن خليل: هناك فجوات في اداء اللجان المكلّفة في ملف النزوح وعكست نوعًا من الارباك من خلال عدم وجود خطة للايواء ونوجّه رسالة لخلق دينامية مختلفة في ملف النزوح ويجب أن نلحظ تغييرًا في اداء المعنيين

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