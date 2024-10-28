النائب جورج عدوان: تقدّمت باقتراح قانون للتمديد لقائد الجيش وان المسار نحو بناء دولة يبدأ من الجيش ولا يجب أن يشكّل موضوع التمديد أي تساؤل

مارك ضو: "المصيبة بتجمع" وجمعت اليوم 50 نائبا يمثلون أكثر من 100 نائب في المجلس النيابي وتحية لروح التضامن والمسؤولية الوطنية وهذا اللقاء كان يجب أن يكون جلسة نيابية رسمية يدعو إليها رئيس مجلس النواب

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