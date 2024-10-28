غارة إسرائيلية على مدينة صور

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النائب سليم الصايغ: هذا الجهد الذي قمنا به كنواب اليوم كان يجب أن يكون من أجل انتخاب رئيس للجمهورية لأن به تنتظم المؤسسات الدستورية ويجب أن نتضامن من أجل تنظيم عملية النزوح وقد طالبنا أولّا بوقف اطلاق النار