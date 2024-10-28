الوكالة الوطنية: إنهيار مبنى في برج البراجنة إثر غارة إسرائيلية ضربت المنطقة مؤخرا

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النائب وائل أبو فاعور: نجحنا في عقد هذا اللقاء والكلّ يُجمع على أن قضية النزوح مهمة ومصيرية وهناك خشية من توترات اجتماعية وقد استطعنا التوافق على قواعد للتعامل مع ملف النزوح