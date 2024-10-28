رئيس اتحاد بلديات جزين للـLBCI: منزلان قد تضرّرا جرّاء الحريق وبسبب الهواء تجدّدت النيران بشكل كبير ووصلت الى الوديان وبسبب الوضع الامني لم يتمكن الجيش من ارسال طوافات للاطفاء ولدينا شكوك حول هويّة الشخص الذي تسبّب بالحريق

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