المقاومة الإسلامية: إستهدفنا تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي شرق بلدة عيترون في محلقة إنقضاضية كبيرة

الجيش اللبناني: بتاريخ ٢٨ /١٠ /٢٠٢٤ ما بين الساعة ١١.٠٠ والساعة ١٤.٠٠ ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة الغبيري – الضاحية الجنوبية

السابق