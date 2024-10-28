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المقاومة الإسلامية: إستهدفنا تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة كفرجلعادي بمسيرة إنقضاضية أصابت أهدافها بدقة

آخر الأخبار
2024-10-28 | 16:12
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المقاومة الإسلامية: إستهدفنا تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة كفرجلعادي بمسيرة إنقضاضية أصابت أهدافها بدقة
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المقاومة الإسلامية: إستهدفنا تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة كفرجلعادي بمسيرة إنقضاضية أصابت أهدافها بدقة

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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