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مركز عمليات طوارىء الصحة: الغارة الإسرائيلية على طاريا في محافظة بعلبك - الهرمل أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد ثلاثة أشخاص
آخر الأخبار
2024-10-28 | 16:59
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مركز عمليات طوارىء الصحة: الغارة الإسرائيلية على طاريا في محافظة بعلبك - الهرمل أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد ثلاثة أشخاص
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