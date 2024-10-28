المقاومة الإسلامية: إستهدفنا تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة كريات شمونة بصلية صاروخية

بو حبيب من برشلونة: نطلب دعمكم ومساعدتكم لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار وتنفيذ القرار 1701 بكل مندرجاته بصورة متوازنة من الطرفين وتعزيز قدراتنا الدفاعية

بو حبيب من برشلونة: نطلب دعمكم ومساعدتكم لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار وتنفيذ القرار 1701 بكل مندرجاته بصورة متوازنة من الطرفين وتعزيز قدراتنا الدفاعية

بو حبيب من برشلونة: إذا لم تتوقف الحرب فوراً فإن النزوح يمكن أن يؤدي إلى تفجير الأوضاع وحدوث صدامات مجتمعية وهجرة كبيرة