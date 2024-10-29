الجيش الإسرائيلي يعلن عبور مسيرة أطلقت من اليمن إلى أجواء عسقلان في الجنوب

اعلن الجيش الإسرائيلي ان طائرة مسيّرة أطلقت من اليمن عبرت أجواء مدينة عسقلان في جنوب إسرائيل صباح الثلاثاء قبل أن تسقط في منطقة مفتوحة.



وأوضح الجيش في بيان "انطلقت صافرات الإنذار بين الساعة 06,39 و06,42 صباحا في عسقلان بسبب عبور طائرة مسيّرة الأراضي الإسرائيلية وقد سقطت في منطقة مفتوحة قريبة"، مضيفا أنه "لم يبلغ عن وقوع إصابات".

