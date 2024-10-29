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هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة: نتنياهو يدرس إجراء تغييرات في فريق التفاوض بشأن الرهائن

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2024-10-29 | 03:58
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هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة: نتنياهو يدرس إجراء تغييرات في فريق التفاوض بشأن الرهائن
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هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة: نتنياهو يدرس إجراء تغييرات في فريق التفاوض بشأن الرهائن

 
 
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